’Gezag agent verminderd door kleding’

Daardoor stralen de agenten onbewust en onbedoeld ook minder gezag uit bij het publiek. Elders in Europa zijn ze nog steeds keurig gekleed in donkere kleding en wit overhemd en dat zou hier in Nederland ook weer ingevoerd moeten worden. Een arts in een spijkerbroek met shirtje hoort ook niet in een ziekenhuis, de witte jas straalt automatisch autoriteit uit. En dat is precies wat er bij de politie ook hard nodig is.

E.M. Visser, Bussum