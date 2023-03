Brief 1 ’Alleen lage inkomens geraakt door vlees-en zuiveltaks’

Want wie zijn de mensen die het minder gaan kopen? En wie blijven het toch wel kopen ook al is het bijna niet meer te betalen?

Zuivel, vlees en water zijn eigenlijk eerste levensbehoefte. Net als warmte en gezondheidszorg. Maar dat zijn dus de poten die onder onze stoel worden weggezaagd. En dat het klootjesvolk het niet zou snappen snapt. Misschien komt dat we door bevroren of uitgedroogde hersenen of een gebrek aan vitamine omdat ook groente en fruit onbetaalbaar zijn geworden. Maar tja dat is maar een mening van een simpele ziel.

Mar de Jong

