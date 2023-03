Ombudsman: Op bezoek in Utrecht

Aanstaande dinsdag vertrek ik samen met collega’s voor drie dagen naar de provincie Utrecht. Daar gaan we in gesprek met inwoners, bestuurders en medewerkers van overheidsinstanties. We staan met onze mobiele pop-up keuken op pleinen in Veenendaal en Woerden. Tijdens ons bezoek willen we een goed beeld krijgen van wat er speelt in de provincie. En welke problemen mensen ervaren met de overheid. We hopen dus ook van ú te horen. Waar loopt u bijvoorbeeld tegenaan in het contact met de overheid? Wat gaat er volgens u goed, en wat kan beter?

Ook ben ik benieuwd of de overheid u betrekt bij besluiten die u raken. Want het is belangrijk dat u mee kan doen en denken over wat er in uw stad of dorp gebeurt. Informeert de gemeente u over veranderingen in de wijk of buurt? Of vraagt ze wel eens om uw mening daarover? Wij horen graag over uw verhalen en ervaringen. Uiteraard kunt ook langskomen als u een vraag heeft over het werk van de Nationale ombudsman. Of als u een specifiek probleem heeft met de overheid. Dan kijken wij direct hoe wij u kunnen helpen.

Naast alle gesprekken bij onze keukentafel praten we tijdens ons bezoek ook met medewerkers en bestuurders van instanties en organisaties die veel contact hebben met inwoners. Zo gaan we in Utrecht langs bij U-centraal. Een organisatie die Utrechters helpt met vragen en zorgen over wonen, geld of sociaal contact. Ook bezoeken we Integratiewerk in Amersfoort. Zij helpen statushouders in de regio bij hun inburgering. En begeleiden hen naar werk en bij het vinden van een huis.

Of u nou een migrant bent, of een mantelzorger. Rijk of arm, jong of oud. De Nationale ombudsman staat klaar voor iedereen die een probleem heeft met een overheidsinstantie. Ook als u niet weet waar u met uw vraag terecht kan, helpen wij graag. Wees welkom, en schuif bij onze keukentafel aan in Veenendaal (14 maart) of Woerden (15 maart).

Mijn collega's en ik kijken ernaar uit u te ontmoeten. Graag tot snel, de komende week in de provincie Utrecht!

Gaat het ook mis tussen u de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman op 0800 – 33 55 555.