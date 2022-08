’Groningse dorpen verplaatsen’

In een dal had men een dam gebouwd waardoor er een groot meer ontstond om als spaarbekken te fungeren voor het drinkwater voor de stad Madrid. Dit wordt in veel bergachtige landen gedaan, zowel voor drinkwater als voor elektriciteitsopwekking. De daardoor ontstane meren zorgden ervoor dat er hele dorpen en soms steden verplaatst moesten worden. In de meeste gevallen zijn de bewoners ruim gecompenseerd. Nu hebben wij ook zo'n streek. Namelijk Oost-Groningen, waar dorpen uit een onbewoonbaar gebied het beste verplaatst zouden kunnen worden.

Het aardbevingsgebied is kleiner dan sommige stuwmeren. Als je alle inwoners in die steden een mooie comfortabele leefomgeving geeft met goede verbindingen is dit een win-winsituatie. En mogelijk kan er weer iets meer gas gewonnen worden. Hierdoor kan het financieel ook geen probleem zijn om het voor de betrokkenen aantrekkelijk te maken.

Europa zou dan niet meer in de kou hoeven te zitten.

Frans Leermakers