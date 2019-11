De Nederlandse consument kan dankzij de veelheid aan streamingdiensten op elk willekeurig moment kiezen uit meer dan 30.000 verschillende films en series. Omdat alle streamers in hoog tempo eigen content ontwikkelen, neemt dat aantal wekelijks toe. Ik kijk me suf, maar ik kan de keuze nauwelijks bijbenen. Toch bekruipt me steeds vaker het gevoel dat ik alles al gezien heb.