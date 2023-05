Kaag is niet het probleem van D66, maar de pretenties van de partij

Hoewel ik van goede manieren houd, ben ik niet vrij van onfatsoenlijk gedrag. Zoals die keer in het verkeer, in mijn auto over een zebrapad, waar het voetgangerslicht op groen stond. Dat laatste had ik in mijn veel te grote haast niet in de gaten, maar werd mij toegeschreeuwd door een van de voetgangers. Onversneden huftergedrag, al zeg ik het zelf. Het is alweer jaren geleden, maar ik voel opnieuw het schaamrood op m’n kaken.