Brief 1: ’Taak ouders om uitleg bij film te geven’

Daar ligt een taak voor de ouders, want als dat de reden moet zijn om de leeftijdsgrens op te schalen kun je ook alle Disney films wel onder de loep gaan nemen of daar niet iets kwetsend in voor komt.

Als er een scène is wat een kind spannend of angstig vind, is het je taak als ouder je kind uitleg te geven hoe een waarom zo'n scène is bedoeld, dat hoort bij opvoeding, maar tegenwoordig worden kinderen als prinsjes en prinsesjes behandeld waardoor ze niets met kunnen verdragen en straks bij de minste of geringste tegenslag naar de psycholoog lopen.

Fenna Koops, Groningen

