Het zoemende geluid van de drone is net verdwenen als een hond begint te blaffen. Van een afstandje kijkt hij ons argwanend aan. Cameraman Daan maakt het niet uit. Hij stuurt de cameralens van de drone behendig richting de grote pijp die we achter de bomen zien. We willen in beeld hebben hoe groot de fabriek is waar houtpellets worden gemaakt.