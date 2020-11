’Trump zaait verdeeldheid’

Joe Biden is aan een enorme inhaalrace bezig en heeft nog maar 6 kiesmannen nodig voor de overwinning. Keerzijde van de winnaarsmentaliteit van Trump is dat hij zich gisteren al als de grote winnaar had uitgeroepen, poststemmen niet mee wil laten tellen, hertellingen aanvraagt en totaal niet tegen zijn verlies kan.

Terwijl Biden heeft laten weten dat mocht hij president van de VS worden hij de president voor alle Amerikanen zal zijn, zaait Trump verdeeldheid en haat onder de kiezers in een land dat toch al zo hopeloos verdeeld is. Hopelijk pakt ’comeback kid’ Biden alsnog de winst al zal de definitieve uitslag nog lang op zich laten wachten !

Bas Overmars, Amsterdam