Eén jaar coronabeleid, niets gebeurd

Paar voorbeelden: Scholen zijn maanden dicht geweest. Er was alle tijd om iets aan ventilatie en klimaatbeheersing te doen, opdat de kinderen weer veilig naar school kunnen. Niets gebeurd.

Speciale ziekenhuizen voor zware coronapatienten zouden de ’normale’ ic's kunnen ontlasten. Er staan in ieder geval twee ziekenhuizen leeg, men kan zo aan de slag. Niets gebeurd. De zorg is overbelast, men had in dit jaar extra mensen kunnen werven en opleiden. Niets gebeurd.

Men wist dat vaccinatie eraan kwam, had alle tijd om diverse locaties, zoals sporthallen, evenementenhallen etc in te richten hiervoor. Niets gebeurd. En zo kan ik helaas nog wel even doorgaan.

Het OMT staat wat mij betreft voor Ongelooflijk Mislukt Team. En het kabinet bleek ook maar een gammel kassie.

W. Praal, Capelle aan den IJssel