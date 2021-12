’Pak de vervuilers aan’

Vis en zeegroenten uit het oostelijk deel van de Westerschelde bevatten te veel PFAS. Niet eten, adviseert professor Jacob de Boer van de VU in Amsterdam. Reden, Belgische bedrijven lozen of hebben massaal PFAS geloosd in onze Westerschelde. En zo is het ook met de CO2 en de stikstofuitstoot. Dat houdt niet op bij de grens. Wel milieu- en klimaatdoelstellingen opleggen aan de burgers maar de echte vervuilers niet aanpakken.

Peter de Quaack, Vlissingen