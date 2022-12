’Let op leefmilieu bij windmolens’

De lage bromtoon van de wieken/turbines berooft bewoners binnen een afstand van 1 km van hun nachtrust, afhankelijk van de windrichting. Kleinere molens of een grotere afstand zijn volgens deskundigen niet gewenst en in grote delen van Duitsland niet mogelijk. Dit laatste is discutabel, omdat het land nog veel nauwelijks bewoond gebied heeft. Mogelijk vreest men de reacties van natuurbeschermers. In ons land is dat dilemma nog veel scherper daar ook rekening moet worden gehouden met toekomstige woongebieden en de overheersende windrichting. Kortom, de normen voor het leefmilieu van mensen moeten dezelfde aandacht krijgen als de stikstofvrije zones.

L.J.J. Dorrestijn