’Onderscheid maken bij nieuwe verpleegkundigen’

Een MBO-studie duurt vier jaar en wordt bij het behalen volledig vergoed door de staat; ongeacht of je er langer over doet. De HBO studie duurt eveneens vier jaar en kost je ca. 10.000 incl. studiemateriaal of meer als je het niet in deze termijn redt. Deze opleiding wordt beschouwd als één van de meest intensieve HBO-opleidingen. Als je na MBO alsnog de HBO-studie wilt volgen stroom je in het tweede jaar in. Dit zegt genoeg over het niveauverschil. Waarom zou je überhaupt nog aan de HBO-versie beginnen, als er daarna vrijwel geen onderscheid wordt gemaakt op de werkvloer? Dat wil niet zeggen dat een MBO’er zich niet zou kunnen opwerken door cursussen en prestaties. En niet iedere HBO’er zal het per definitie beter doen.

Laat de huidige medewerkers in hun waarde en voer het plan uit voor medewerkers die niet langer dan een bepaald aantal jaar in dienst zijn. Dit voorkomt veel spanningen en een negatieve sfeer op de werkvloer. Nu worden HBO-schoolverlaters met de nek aangekeken, alsof ze van plan zijn alleen orders te komen uitdelen en niet de handen uit de mouwen te steken.

M. Verhoek