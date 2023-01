’Ook een dienjaar voor de zorg’

Nederland is op kleine schaal begonnen met een vrijwillig en betaald dienjaar bij de krijgsmacht naar Zweeds voorbeeld. Daar is dat dienjaar een ongekend succes gebleken en alle opleidingen zitten vol. Ook in Nederland staat de jeugd te trappelen want er zijn vooralsnog meer aanmeldingen dan er plekken zijn. Maar nu er zoveel animo voor is gaat er zeker opgeschaald worden. Een prima ontwikkeling om de jarenlange tekorten bij defensie op ware sterkte te krijgen. Waar in ons land ook een ontzettend tekort aan personeel is, is de zorg. Wellicht zou ook in deze beroepsgroep een vrijwillig en betaald dienjaar een oplossing kunnen zijn om de schaarste aan personeel op te lossen. Want aanmelders voor een dienjaar blijken vaak ook nog blijvers te zijn. Een win-win situatie dus.

Jan Muijs, Tilburg