’Met leugens kom je in het VK niet weg’

Binnenland

Raad Noordoostpolder wil antwoorden van COA over aanmeldcentrum

De gemeenteraad van Noordoostpolder wil nog veel antwoorden van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de eventuele opening van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant bij de grens met Luttelgeest. Er zijn onder meer vragen over de veiligheid, over hoe het centrum zal gaan fu...