Brief 1’Respect niet vlaggebonden’

Dát het zover is gekomen geeft toch wel wat aan. Zodra de problemen zijn opgelost gaat het rood-wit-blauw weer pontificaal in top. Toch vraag ik mij af of voor ieder de driekleur voor 100 procent zijn of haar vlag is en daar volledig mee is verbonden. Gezien de Europese ontwikkelingen gaan we snel naar één Europese vlag en zal de onze verdwijnen. Maar respect voor de oorlogsveteranen zal altijd blijven, dat is niet vlaggebonden.

André Leijten, Marknesse

Stem op deze brief:

Of op één van de andere brieven: