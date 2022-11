En die verwachting is reëel, omdat je zonder stroom, verwarming en water geen leven hebt en dood gaat van de kou. De oproep van president Zelenski in de Veiligheidsraad om Rusland hiervoor te veroordelen is kansloos, want Rusland heeft vetorecht.

Maar we kunnen als Westen, naast wapens, ook onze beste mensen op het gebied van herstel van elektriciteit en de benodigde materialen sturen. Want het is nu al berekoud in Oekraïne en dus is hulp geboden. Die kou in huis, met wat kaarsen en zonder drinkwater, is ondraaglijk en dus zou de EU nu ook snel logistieke steun moeten bieden. Help Oekraïne de winter door!

Bas Overmars, Amsterdam