OPINIE dr. Fenna Swart, Comité Schone Lucht 'Een goed Europarlement zet de bijl in biomassa'

Boskap in Polen gezien vanuit de lucht. Fenna Swart: ,,Als Brussel blijft betalen om bossen te kappen en af te branden, weten we waar de echte prioriteiten van onze Europese leiders liggen.” Ⓒ 123RF

Het wordt dinsdag en woensdag erop of eronder voor biomassa, wanneer het Europees Parlement debatteert en stemt over ’het lot van onze bossen’, zoals Fenna Swart het vraagstuk ziet. „Vraag is of onze Europese leiders zichzelf nog 10 jaar geven om de ontbossing voort te zetten.”