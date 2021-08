’Van Gaal goeie bondscoach’

Wie weet hoe ver de gelouterde coach komt in Quatar. Een kleine maar opvallende dissonant was zijn opmerking over een stelletje ’veredelde sterren’, met verwijzing naar het mislukte EK. Louis bedoelde uiteraard te zeggen ’veredelde amateurs’. ’Sterren’ zijn immers al ’veredeld’. Maar zijn kwaliteiten als coach zijn natuurlijk onomstreden.

P. v. Woerkom, Den Haag