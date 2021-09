’Schrijnende coronacijfers’

Ongeveer de helft van de ongevaccineerde patiënten die met corona in het ziekenhuis liggen of waren opgenomen hebben een niet-westerse achtergrond. Operaties in ziekenhuizen die zijn uitgesteld in de coronaperiode, hebben in totaal 48.000 extra doden veroorzaakt.

Dit zijn schrijnende cijfers voor een welvarend en hoogontwikkeld land zoals Nederland!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela