’Mondkapjes op in najaar’

We weten nu waar we aan toe zijn en om besmettingen te voorkomen zijn deze simpele regels makkelijk uitvoerbaar. Nu we ’los’ zijn zal dat extra lastig zijn maar als we vrijheid willen blijven beleven moeten we in tijden van nood de tering naart nering zetten. En nee, dat is zeker niet leuk, maar opnieuw de broekriem aanhalen betekent de minste schade voor iedereen . Zodra het weer voorbij is kunnen we weer ’los’ gaan maar als we dit negeren duurt het alleen nog maar langer.

Ik vermoed dat dat corona veel ’ups en downs’ kent, in de zomer minder besmettingen maar in de herfst en winter zijn er maatregelen nodig. Het is méér dan een griep dus laten we vooral de maatregelen in acht nemen.

P. van Neck, Rotterdam