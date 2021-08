Ze dacht aan de andere kant van de wereld uit te komen, waar de Antipoden leefden, die met hun hoofden naar beneden liepen. Haar val duurde zo lang dat ze zich zorgen maakte om haar kat. Die zou wel honger krijgen. Misschien kon ze een muis vangen, of een vleermuis. Eten katten vleermuizen, vroeg ze zich af. Of eten vleermuizen katten?

Toen ze eindelijk met een bons op een hoop droge bladeren landde, bevond ze zich in een andere werkelijkheid…

Naarmate de coronatijd verstrijkt, wordt onze wereld steeds surrealistischer. Lewis Carroll, schrijver van Alice in Wonderland, had er zeker mee uit de voeten gekund. Het beroemde boek staat al jaren in mijn kast en ik moest aan het konijnenhol denken toen ik het bericht las over een Amerikaanse vader die zijn kinderen doodde, omdat hij geloofde dat zij het dna van reptielen hadden.

In de konijnenholen van vandaag de dag zijn de boekenkasten vervangen door de duistere krochten van het internet waar een andere realiteit heerst. Daar lopen ze niet met hun hoofden naar beneden, maar zijn regeringsleiders en wetenschappers hagedissen die het bloed van kinderen drinken. Om over het eten van vleermuizen nog maar te zwijgen.

Er zijn inmiddels zoveel mensen in konijnenholen gevallen, dat experts zeggen dat we de wappies in wonderland serieus moeten nemen. Dat we het gesprek moeten aangaan en ze niet belachelijk zouden moeten maken. Dat wordt echter steeds moeilijker.

Jongstleden woensdag zouden alle gevaccineerden worden gemicrowaved door 5G, zo werd voorspeld, gestaafd met de bewering dat regeringen overal ter wereld lijkenzakken zouden hebben besteld. Twitter wist er wel raad mee en had een paar dagen veel plezier met de gedachtenkronkel.

Er zijn vaccinweigeraars die bang zijn voor een scenario zoals dat zich afspeelt in de sciencefictionfilm I Am Legend met Will Smith. Daarin veranderen mensen in zombies na een inenting tegen kanker en is Will Smith de enige overlevende.

Het is fictie, het is Hollywood, het is te belachelijk voor woorden en het noopte de schrijver van de film zelfs tot een verklaring: „Ik heb het verzonnen. Het is niet echt!” Maar wie eenmaal in het konijnenhol is gevallen en daar ’eigen onderzoek’ doet, kan fictie niet meer van realiteit scheiden.

Hoe langer corona onder ons is, des te meer de complottheoretici het vertrouwen in de wetenschap ondermijnen. Zoals, bijvoorbeeld, de Vlaamse viroloog Marc van Ranst die door charlatan Willem Engel voor het gerecht werd gedaagd. Daarin schuilt het echte gevaar.

De enige manier om uit het konijnenhol te komen is blijven vaccineren. Maar wie dat schrijft, zo is mij meerdere malen verweten, staat op de loonlijst van de overheid. Zo luidt althans de complottheorie…

Tja, dan schiet je met een goed gesprek niets meer op.