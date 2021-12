Brief 3 ’Boosterprik biedt schijnveiligheid’

We zijn in een raar systeem terecht gekomen. Vaccinaties hebben helaas geen vrijheid gebracht. Nu een vervolg om weer schijnveiligheid te verkrijgen. Wanneer keren we weer gewoon terug naar het normale leven waarbij een kuchje en een snotterige neus gewoon hoort?

André Leijten,

Marknesse

