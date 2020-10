’Maximum zakelijke kilometers roept veel vragen op’

Wat is een groot bedrijf? Kan een zakenman met het OV of op de fiets naar een klant in Noord Groningen? Mag er dan wel onbeperkt privé met de auto van de zaak gereden worden? Of mag er helemaal niet meer privé gereden worden en dus ook geen bijtelling?

Denkt u dat er dan niet nog meer auto’s voor de deur komen te staan? Maakt u ook een overheidsapp om de kilometers te registreren? Denkt u niet dat hier het grondrecht geschonden wordt van vrij reizen in de EU? Is er ervaring met deze regeling uit Noord-Korea?

Jan de Geus

Langbroek