’Geld niet naar onderwijs’

Nu maar liefst 8,5 miljard euro met als doel eventuele leerachterstanden die door corona zijn ontstaan op te lossen. Er is in de afgelopen jaren al veel extra geld naar het onderwijs gegaan en eigenlijk weet niemand wat hiermee is gebeurd. Enkele scholen weten zelfs amper waar ze het geld moeten laten. De saldi van spaarrekeningen lopen zo lekker op. Waarom wordt er niet gewoon per school eens bekeken of de steun wel nodig is? Laten de scholen openheid van zaken geven omtrent hun financiële situatie. Er zijn genoeg branches die geld heel hard nodig hebben en waarvan ondernemers niet weten waar ze het zoeken moeten.

F. Habers, Emmeloord