’Laat korpsleiding zelf dan maar diensten draaien in Ter Apel’

De instroom van asielzoekers stijgt weer tot recordhoogte. De korpsleiding van de toch al zwaar overbelaste politie in Ter Apel wil daarom haar agenten deze zomer dwingen om extra diensten te draaien in de aanmeldstraten in Ter Apel.

Het lijkt me logischer dat die korpsleiding daar dan zelf gaat staan, samen met het kabinet en parlement, die niets doen om het probleem op te lossen, maar lekker met reces gaan en het land met de problemen laten zitten.

L. Verburg, Geertruidenberg