’s Avonds kwam ik erachter dat ik een verkeerde datum had ingevuld. De hele avond buikpijn gehad want het is voor 5 tickets best een groot bedrag. Een mailtje gestuurd naar Oud Valkeveen en per kerende post nieuwe tickets gekregen met de goede datum. Grote klasse Oud Valkeveen.

Marga Deventer

