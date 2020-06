Met deze verhoging kom je dan al snel over de 200 euro zorgpremie p/maand incl. de eigen bijdrage, die veel mensen ook altijd al kwijt zijn. Dat zullen een hoop mensen niet meer kunnen of willen betalen. Het leger mensen dat helemaal niet betaalt/kan betalen zal verder groeien, wat ook weer extra gaat drukken op de mensen die wel een (goed)betaalde baan hebben. Kortom de zorg dreigt onbetaalbaar te worden.

Ik denk ook dat loonsverhogingen en bonussen in de zorg niet echt bijdragen in het onder controle krijgen van de stijging in de zorgkosten. Ook het gratis aanbieden van coronatests in teststraten, terwijl het nu niet meer nodig is, draagt hier ook niet in bij.

Het wordt tijd voor echt beleid, om te voorkomen dat we een onbetaalbaar zorgsysteem krijgen zoals in de VS, wat alleen voor de rijken nog toegankelijk is.

Rob de Jonge, Westervoort