Tot mijn verrassing belandde ik zonder resultaat in het keuzemenu van de overheid. Bij Coronacheck.nl - keuzemenu - was wegens grote drukte geen contact mogelijk. De redding kwam van de huisartsenpraktijk Frieslandlaan in Haarlem, de assistente printte voor mij diezelfde middag een papieren QR-code uit! Dankjewel.

R. Bos

