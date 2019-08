’Overbevolking is gewoon evolutie’

Wij, ruim 7 miljard mensjes, hoeven ons echt niet te bemoeien met de evolutie want die maakt heus zelf wel uit wat goed en slecht is voor ons. Wat in ons rijke westen als ’kinderwens’ wordt betiteld, is in de evolutie een pure noodzaak om het soort in stand te houden. Hetzelfde rijke westen is dat allang vergeten, daar zijn kinderen verworden tot een statussymbool dat liefst met een Tesla naar een ’Integraal Kind Centrum’ wordt gebracht om ’s avonds weer te worden opgehaald.

De overbevolking vindt vooral plaats in gebieden met rijkdom. Dat komt niet door de hoge geboortecijfers, maar door de lage sterftecijfers. Als wij met z’n allen de welvaart van het westen eens eerlijk gingen verdelen, onze buitenproportionele en exhorbitante vermogens gelijk zouden verdelen over de wereldbevolking, dan was de honger en armoede de wereld uit, en hoefde de evolutie niet in te grijpen met hoge geboortecijfers in arme landen.

Dan hoefden schathemelrijke filmsterren niet uit hun gemaakte werelden te stappen omtussen naar gelukzoekende bootmigranten te fêteren. Om het soort in stand te houden is geboorte nu eenmaal nodig. Veel geleerden zullen deze brief tot onzin verklaren. Dat zou bewijzen dat veel leren niet perse tot nadenken hoeft te leiden.

Kees Lemmens, Huissen