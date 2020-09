’Schuldenproblematiek aanpakken’

Als die gezinnen die door baanverlies (inkomensverlies) in de schulden terecht komen, kunnen er niets aan doen. Dat heeft niets te maken met een groot uitgavenpatroon, maar met inkomensverlies. Deze mensen hebben geen riante ontslagregelingen. De vaste lasten en met name de hoge woonlasten zijn een enorm probleem. Daar kunt je niet op bezuinigen, misschien is een huishoudtoeslag voor dergelijke gezinnen een optie.

Het is waar, schulden maken ziek, de stress die het veroorzaakt is haast onmenselijk. En de vooruitzichten van een schuldsanering, met gedwongen verkoop van je woning is ook onmenselijk. Vooral met deze woningnood is er geen fatsoenlijk huurhuis te krijgen. Wat te denken als er kinderen in het spel zijn, zijn vrijwel kansloos.

Het is voor een gezin ondoenlijk om drie jaar lang van 90 procent bijstandsniveau te moeten rondkomen. Wat neerkomt op leefgeld van ca. €70,00 per week. En aanvulling van de voedselbank. Er wordt gesproken over circa 1.500 gezinnen dat is nogal wat. Het schijnt zo'n 17 miljard te kosten alle hulpverlening, uitkeringen! Kans op een baan is er ook niet zo een, twee, drie. Dus mensen blijven vaak drie jaar in een schuldsanering hangen met een enorme armoedeval geen motivatie meer.

Daarbij drie jaar in het insolventieregister en nog vijf jaar een zeer negatieve BKR-notering. Komt op acht jaar financieel kansloos. En dat in dit zogenaamd rijke Nederland. De politiek moet hier met veel spoed daadkracht in tonen, hierdoor gaat veel menselijk kapitaal verloren.

Sandra Dros Leeuwarden