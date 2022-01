’We komen niet van het virus af’

In België moeten vanaf vandaag ook kinderen jonger dan 12 jaar 10 dagen in quarantaine. Wat deze landen doen is discutabel en niet de werkelijkheid. Ze weten dat de klachten en ziekenhuisopnamen door de milde Omicron steeds minder worden.

Dadelijk zeggen ze - dit hebben we te danken aan de boosterprik dus krijg je over 4 maanden weer een boosterprik. Hugo de Jonge was niet populair maar toch enigszins eerlijk. Hij vertelde voordat hij wegging, we krijgen dit jaar (in 2022) nog een tweede en derde Boosterprik.

We komen er niet meer van af, Engeland en Denemarken zijn dichtbij maar toch een brug te ver.

de heer Jan Zomers (69) sociaal-econoom