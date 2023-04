Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Schiphol 2022: opdat wij nooit vergeten

Door Marcel Peereboom Voller

Het is nog maar een jaar geleden en de wond is nog vers. In het hart getroffen werden we, onze nationale trots gekrenkt, onze volksaard gefnuikt. Afschuwelijk waren de getuigenissen van de mensen die het ternauwernood konden navertellen.