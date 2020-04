De beste pindasaus

Met al dat heerlijke weer dat maar op ons neergestort wordt, denk je toch maar aan een ding: een klein beetje houtskool, wat geit- of kipfriezels aan een houten stokje geregen en dan boven een wit geworden vuurtje alsmaar ronddraaien. En dan een beetje saus er over.

Deze saus is ingezonden door Rolf en Heleen Oosterveld. „Jaren geleden runden mijn vrouw en ik een kook- en wijnschool. Onze uit Indonesië afkomstige vriendin Milly verzorgde altijd de Indonesische kooklessen. Van haar hierbij het beste recept van satésaus ooit!” Toe maar!

Verwarm de olie en laat de ui, knoflook en trassie licht kleuren. Voeg de pindakaas toe en laat even meebakken, voeg dan de kokosmelk, ketjap en gembersiroop toe. Roer het geheel glad. Voeg overige kruiden toe en voeg eventueel water of melk toe om het geheel homogeen te maken.

Snij de stengel sereh in de lengte doormidden en leg er een knoop in. Voeg sereh, djeruk purut en limoensap toe en laat het geheel nog vijf minuutjes pruttelen (let op aanbranden). Zet het vuur uit en laat de vaste kruiden nog een uurtje ’trekken’. Verwijder dan de sereh-stengel en blaadjes djeruk.