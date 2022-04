Brief 1 ’Natuurbeheer laat te wensen over’

Op de wandelroute die ik dagelijks maak met de hond zijn ook inderdaad steeds meer woekerende braamstruiken maar dit heeft meer te maken met het onderhoud dat al jaren niet meer uitgevoerd wordt. Er wordt steeds minder onderhoudswerk uitgevoerd om kosten te besparen en dan wordt het vanzelf wel een chaos. Terrein- en natuurbeheer betekent lichamelijk of machinaal werk uitvoeren maar de moderne beheerder zit in kantoor. Dit is een landelijke trend.

A. van Veen, Scherpenzeel

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: