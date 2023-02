Uitslag Stelling: ’Geen straaljagers leveren’

Premier Rutte heeft laten weten ‘geen nee’ te antwoorden op deze vraag. Een stemmer is bang ’een oorlog ingerommeld’ te worden. „Nu zijn het gevechtsvliegtuigen, straks zijn het manschappen en voor je het weet is de Derde Wereldoorlog begonnen.” Een ander: „Het is oké als je Oekraïne steunt, maar het is niet onze oorlog.”

Twee derde van de stemmers denkt dat de EU gehoor gaat geven aan het verzoek van Zelenski om straaljagers. De meeste respondenten vinden dat Nederland gezamenlijk moet optrekken binnen de EU bij de beslissing wapentuig te leveren aan Zelenski. „Nederland moet hierover als klein landje geen grote mond hebben, maar meegaan met de grote landen als hierover beslissingen genomen worden.”

Terwijl Nederland geneigd is ’ja’ te zeggen, aarzelt Duitsland nogal. Een flinke meerderheid vindt het begrijpelijk dat bondskanselier Scholz zijn bedenkingen heeft. Maar iemand schrijft: ,,Rusland zal door blijven gaan tot het heel Oost-Europa heeft bezet. Daartegen helpt geen Europees getreuzel.”

Twee derde van de stemmers vreest dat wanneer Europa meer wapentuig gaat leveren aan Oekraïne, het conflict met Rusland zal escaleren. Een respondent: „Zet in op de-escalatie in plaats van steeds zwaarder wapentuig te sturen. Ga voor vredesonderhandelingen.” Een andere stemmer ziet daar juist geen heil in. „Die Rus is niet te peilen, die gaat zich niet houden aan afspraken.” Een ander vreest: „Rusland heeft nog niet echt de tanden laten zien. Ze hebben wel wat registers die ze kunnen opentrekken aan wapentuig, zoals straaljagers.”

Nederland zou inmiddels afgeschreven F16’s kunnen sturen, maar dat betekent dat Oekraïense piloten getraind moeten worden. Een andere optie is het leveren van F16’s aan Oost-Europese landen, die hun MIG-straaljagers weer aan Oekraïne doneren. Slechts een derde lijkt dit een goed idee. „We hebben die F16’s zelf te hard nodig om te vechten als dit conflict escaleert”, vindt iemand.

Zelenski was voorafgaand aan zijn bezoek aan de EU ook in Groot-Brittannië. Premier Sunak zei dat de Britten geen enkele vorm van militaire steun uitsluiten. Een meerderheid van de stemmers vindt niet dat de EU hieraan een voorbeeld moet nemen.

Ondertussen zijn de Russen een offensief begonnen om de hele Donbas te veroveren. Het antwoord op de vraag of ze dit gaat lukken, laat een verdeeld beeld zien. Een reactie: „Oekraïne moet zich ingraven en de Russen zich kapot laten vechten.” Een andere respondent denkt dat een offensief met luchtsteun de Russen juist de genadeklap kan toebrengen. Ook zijn de respondenten verdeeld over de vraag of Oekraïne het verlies van de Donbas maar moet nemen. Een reactie: „De Donbas is voor een groot deel al Russisch. Dus waarom die provincies niet aan Rusland geven?”

Bijna alle deelnemers geloven dat de oorlog in Oekraïne nog lang gaat duren. Een reactie: „Het duurt zo lang doordat de EU steeds zo lang wacht met opschalen.” Een andere respondent gelooft dat het conflict zal escaleren ’waarbij Europa niet gespaard blijft’.