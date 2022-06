’Veiligheid Groningen voorop’

Iedere extra sanctie die de politiek oplegt tegen Rusland moeten wij als consument extra betalen. In de zeventiger jaren waren we al gewaarschuwd door de oliecrises. En nu dus opnieuw met deze oorlog! Achteraf kun je stellen dat de politiek het Groningse gas te goedkoop heeft verkocht aan het buitenland. Voor een paar cent ging het over de toonbank. We hadden immers een enorme aardgasbel. En nu wordt er nog steeds een discussie gevoerd over het gas en sommigen bepleiten dat de laatste gasrestanten gewonnen moeten worden. We horen echter niemand meer over de veiligheid van de provincie.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela