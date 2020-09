Reken af met de angst voor het volk

Gaan we een terugkeer van het referendum zien? Dinsdagavond staat een plenair debat gepland over het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om het bindend correctief referendum op te nemen in de Grondwet. Het referendum is inmiddels zo vaak begraven, opgegraven en daarna opnieuw in schijndood naar het kerkhof gebracht, dat ook nu niet valt te voorspellen hoe het zal gaan.