’Van der Staaij heeft gelijk’

De hele Tweede Kamer moet eens ernstig naar zichzelf kijken als het gaat om het ongebreideld opportuun opereren. Het doel moet zijn het landsbelang te dienen in plaats van te koersen op een uitnodiging om ’s avonds in een ’nieuws’programma te mogen verschijnen. De problemen waarmee wij in dit land zo langzamerhand te maken hebben groeien de pan uit evenals de hoop van de kiezers op deugdzame oplossingen. Het zou de Kamer sieren als zij met goed doordachte, breed gedragen voorstellen zou komen in plaats van het elkaar en de ministers publiekelijk af te maken. Wees nederig en verdraag elkaar.

R. Mondelaers