’Juiste school op basis IQ en motivatie’

’Vader spant rechtszaak aan voor schooladvies dochter’ (Tel.nl, 22/7). Het zal niet de eerste keer zijn dat een schooladvies wordt aangevochten.

Zo’n advies beperkt zich in de regel tot twee elementen: de feitelijke schoolprestaties en de uitkomsten van de toets (Cito). In de regel geeft dit een redelijke voorspelling voor schoolsucces, maar je slaat dan wel enkele belangrijke elementen over waaronder intelligentie (IQ) en persoonlijkheidseigenschappen zoals motivatie en werkhouding. Voor veel leerlingen kunnen deze eigenschappen de doorslag geven voor schoolsucces.

Het is terecht dat de vader uit voornoemd artikel twijfelt en een IQ-test vraagt om de schoolkeuze van zijn dochter beter te onderbouwen.

Het verbaast ons dan ook dat de school een degelijke, nadere onderbouwing van haar advies niet nodig vindt. Dat heeft zoiets van, bij twijfel geven wíj als school de doorslag. Nee, bij twijfel zoek je volgens ons naar die andere zaken die van belang zijn voor de schoolloopbaan, namelijk intelligentie en persoonlijkheid. Juist die elementen zijn meer bepalend.

Elizabeth de Zeeuw

(loopbaanadviseur) en

Aart Kooreman (auteur

verkorte Groninger

Intelligentie Test)