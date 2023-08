’Het kan nog alle kanten op in Den Haag’

Politiek draait uiteindelijk om macht. Alle partijen hebben vol spanning gewacht op wat Omtzigt gaat doen. De VVD is heel strategisch geweest om vooraf te verklaren dat overleg met de PVV mogelijk zou zijn. Dan ben je een goed politicus… je kunt gegeven de ontwikkeling nog alle kanten heen. Nu Omtzigt niet de grootste wil worden en PvdA/GL gegokt hebben de premier te mogen leveren, zouden ze wel eens heftig teleurgesteld kunnen worden. Het zal verrassend kunnen uitwerken dat het voor ons burgers in dit politieke landschap beter gaat uitpakken: winst en verlies komen denk ik redelijk dicht bij elkaar te liggen, waardoor écht onderhandelen nodig is. Het ga ons goed/beter – mag ik hopen. En hierbij wens ik Pieter het allerbeste.

Arné E. Heijmans