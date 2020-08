Brief 1 ’Grapperhaus moet wel opstappen’

Geen boete betalen maar doneren aan het Rode Kruis, zoals Grapperhaus heeft gedaan? En wat te denken van al die mensen die ook nog een strafblad kregen? Mogen die alsnog kiezen voor alleen donatie en vervalt hun strafblad? Of moeten zij wel betalen omdat hun geval net in een andere periode viel of omdat zij geen minister waren? Er is helaas maar één optie: u moet opstappen want het is niet uit te leggen. Niet aan de burgers, niet aan de agenten en niet aan de boa’s die uw beleid moeten uitvoeren. Het is doodzonde, want u bent een zeer goede minister.

Annemiek Vanger, Zutphen

