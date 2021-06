’Gesprek grootmachten voor de bühne’

Voor even houdt de wereld de adem in. De onderwerpen zijn van tevoren al bekend en gaan over de geijkte zaken als vrede, mensenrechten, cybercrime en democratische levensstijlen.

De diplomatieke betrekkingen werden weer eens aangehaald en dat was het dan. Men deed vervolgens een plas en het bleef zoals het was.

Het is allemaal slechts voor de bühne. Opnieuw is er geen nieuws onder de zon. Over vier jaren herhaalt dit alles zich weer.

Jan Muijs,

Tilburg