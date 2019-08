Een paar weken geleden maakte ik een artikel en een filmpje over afdingen. Relevant in de zomervakantie, want in vakantielanden is dit gebruikelijker dan bij ons. Maar terwijl wij het niet gewend zijn om te onderhandelen over de prijs van een tas boodschappen of een nieuwe spijkerbroek, kan het bij een echt grote aankoop vaak wel. Koop maar eens een auto, of een nieuwe keuken.