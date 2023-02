’Zorgsysteem werkt niet’

Het feit, dat iedereen een zorgorganisatie kan beginnen zonder enig kennis van zaken, is absurd. Minister Helder liet weten, dat in het geval van deze zorgboerderij de uitvoering werd betaald door persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij krijgen ouders of voogden een budget om de zorg te betalen. Zij zijn dus werkgevers met alle verantwoordelijkheden van dien. Toch durft men dit vaak niet aan te vragen vanwege de administratieve verplichtingen. En gezien de misstanden in Groningen moet men zich toch eens afvragen, of dit systeem wel zo goed werkt.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort