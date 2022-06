’Kinderen Peter R. de Vries indrukwekkend’

En indrukwekkend, stoer en aangrijpend zoals dochter Kelly en zoon Royce de Vries in het aangezicht van de verdachten spraken over wat de moord op hun vader met hen en hun moeder heeft gedaan. Dat ze last hebben van enorme stress, was niet te merken tijdens hun verklaringen. De verdachten, die levenslang boven het hoofd hangt en walgelijke Smsjes over Peter R hadden verstuurd, bleven uiterlijk onberoerd. Dat onderstreept hun onbegrensde lafheid en domheid alleen maar. Al blijft de grote vraag wie hen de opdracht gaf om De Vries in koelen bloede te vermoorden. Ook daar zal te zijner tijd vast duidelijkheid over komen. Maar reken maar dat Peter trots is op zijn kinderen!

Bas Overmars, Amsterdam