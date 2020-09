’Zelfdiscipline en een beetje solidariteit’

John Swelsen

Voetbal is emotie. Dat is zonder enige twijfel een feit. Dat maakt het spel natuurlijk ook zo uniek. Onverwachte wendingen of zinderende slotfases zoals afgelopen weekend tijdens PSV-Emmen en Feyenoord-Twente; het zal niemand verbazen dat een doorgewinterde supporter dan niet stilzwijgend op zijn stoel blijft zitten. Daar zit ook niet het probleem.