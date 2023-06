’Zomerprogrammering publieke omroep beroerd’

Waarom gaat de door ons met belastinggeld gefinancierde publieke omroep in juni steevast op slot? En kan je er enkele maanden louter herhalingen en kulprogramma's zien? Alsof de wereld opeens stilstaat en er geen behoefte meer is aan programma's met kwaliteit ook al zijn die zelfs bij de publieken met een lampje te zoeken. Of ze worden net voor middernacht uitgezonden, een tijdstip waar je niet blij van wordt met de wetenschap dat je de volgende dag aan de bak mag. De zomerprogrammering is ronduit ruk al hebben we gelukkig en hoogstwaarschijnlijk voorlopig Nieuwsuur nog. Wat een nieuwsarmoede en het verzaken van de publieke taak de mensen voor te lichten en iets bij te brengen!

Bas Overmars Amsterdam