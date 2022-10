Uitslag Stelling: ’Dierenbeulen aanpakken’

In de Wet dierenmishandeling is opgenomen dat het houden van dieren voor een aantal jaren verboden kan worden als dierenbeulen zijn veroordeeld. Volgens de VVD en de PvdD moet dit strenger. De meeste deelnemers denken er net zo over. „Levenslang geen dier mogen houden, goed controleren en bij de eerste overtreding gelijk gevangenisstraf opleggen!”, stelt een deelnemer. Velen vinden het schandalig dat een dierenmishandelaar na een paar jaar weer een dier in huis zou mogen nemen: „Je zet een kind toch ook niet bij een veroordeelde pedofiel?”

Daarnaast bepleiten VVD en PvdD in het ’dierendagakkoord’ een chipplicht voor alle huiskatten. Een goed plan, aldus de meeste deelnemers. Van hen denkt 66 procent dat door het verplicht chippen van katten veel leed kan worden bespaard. Men vindt echter wel dat de baasjes het chippen zelf moet betalen. Slechts een derde van de stemmers is van mening dat er regelingen moeten komen voor mensen die het chippen van hun kat niet kunnen betalen. „Als je dat niet kunt betalen heb je ook geen geld om een dier te houden”, wordt veelal gereageerd. En: „Mensen moeten sowieso beter nadenken voordat ze een huisdier nemen, dat scheelt ook al een hoop ellende”. Een andere stemmer: „Iedereen neemt zomaar honden terwijl ze de verzorging niet kunnen betalen of te weinig ruimte hebben. Daar moet controle op komen. Woon je bijv. op een bovenwoning dan niet meer dan 1 huisdier. Leef je van een uitkering, toeslagen en de voedselbank dan ook niet meer dan 1 huisdier. Zo bescherm je de dieren.”

De PvdD wil ook de verkoop van dieren op internet verbieden. Van de respondenten staat 66 procent hierachter. Ongeveer een kwart van de stemmers vindt dit te ver gaan. „Dit is te kort door de bocht. Ik heb mijn laatste kat gekocht via internet omdat de moederkat was doodgereden en de kittens nog maar 5 weken oud waren. Ik had ervaring met het redden van kittens en heb mijn katje opgehaald. Dus niet verbieden, maar wel scherp monitoren!” Meer toezicht is essentieel, ook als het gaat om broodfokkers, zo vinden veel deelnemers. „Dieren fokken moet zorgvuldig gebeuren en moet erop gericht zijn een gezond sterk dier te fokken. Door het doorfokken krijgen de dieren vaak genetische afwijkingen”, weet een stemmer. „Niet alle broodfokkers zijn per definitie dierenbeulen, zeggen sommigen. „Als iemand met liefde voor zijn dieren daar geld mee verdient is daar op zich niets mis mee”.

Het gros denkt er echter anders over. Een respondent: „Vaak zijn het mensen die weinig empathie met dieren hebben. Ze zien alleen maar geld. De dieren worden misschien wel netjes behandeld maar zodra het kan komt er een nieuw nestje. Als je een uitkering hebt is 500 tot 1000 euro per beestje natuurlijk gemakkelijk bijverdiend.” Het gros van de stemmers vindt dat dieren in Nederland over het algemeen niet genoeg beschermd worden. „We moeten meer doen voor onze huisdieren, ze geven ons liefde en aandacht en zijn vaak alles voor ouderen en mensen met dementie”, klink het.