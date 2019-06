’Truckbedrijven moeten letten op inklimmers’

Zou het niet efficiënter zijn om de volle verantwoordelijkheid bij transportondernemer en chauffeur te leggen? Mocht in Engeland blijken dat er inklimmers zijn dan is dat hun ’pakkie an’. De kans is groot dat er heel snel geen inklimmer meer te vinden is en de passagiers met hun kinderen op Schiphol geen uren meer in de rij hoeven te staan.

Jan van Meurs, Huizen